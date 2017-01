Un groupe dénonce à Gilly: «75 € pour le pire réveillon»

Plusieurs personnes ont créé et rejoint un groupe Facebook afin de dénoncer la soirée de Nouvel an qu’elles ont vécue dans une salle de Gilly. Une soirée organisée par un restaurant à qui elles ne demandent, ni plus ni moins, que le remboursement.

Elles se sont toutes regroupées sur un groupe Facebook intitulé « Nouvel an foireux au restaurant de Gilly ». Une bonne vingtaine de personnes a décidé de clairement dénoncer la situation et la soirée « désastreuse » qu’elles ont passée. C’était donc le 31 décembre 2016 et chacun s’apprêtait à fêter la nouvelle année comme il se doit. 200 personnes avaient ainsi réservé une place pour la soirée proposée par un restaurant.

Avec un prix de 75 euros par personne, un repas buffet froid et chaud de spécialités italiennes avec boissons comprises était proposé sur l’affiche. Sans compter DJ, concert, cotillons et feu d’artifice pour mettre l’ambiance. La fête se déroule, non dans le restaurant de Châtelet, mais dans une salle de Gilly Sart Allet, louée pour l’occasion.

Rosa et Maria ne se connaissaient pas. Mais toutes deux se sont rendues, en famille, à ce réveillon. Nous les avons contactées séparément.

« En arrivant, on a tout de suite déchanté », commence Maria.