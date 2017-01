L'UEFA a révélé son équipe-type de l'année 2016: les Belges absents de la sélection

Aucun joueur belge ne figure dans l’Equipe de l’année, communiquée jeudi par l’UEFA (Union européenne de football), alors que trois Diables rouges (Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne et Yannick Carrasco) figuraient parmi les 40 nominés.

L’Equipe de l’année est établie sur base des prestations en clubs européens ou en équipe nationale durant l’année 2016. C’est le public qui a voté.

Avec quatre joueurs sur onze, le Real Madrid est le club le mieux représenté, devant le FC Barcelone (3).

Dans le but, on trouve le gardien italien Gianluigi Buffon. Devant lui, la défense se compose de Sergio Ramos, Gerard Piqué, Leonardo Bonucci et Jérôme Boateng. Au milieu, les votants ont choisi Andrés Iniesta, Toni Kroos et Luka Modric, tandis que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Antoine Griezmann sont en attaque.

L’équipe de l’année :

Gardien de but : Gianluigi Buffon (Ita/Juventus)

Défenseurs : Sergio Ramos (Esp/Real Madrid), Gerard Piqué (Esp/FC Barcelone), Leonardo Bonucci (Ita/Juventus), Jérôme Boateng (All/Bayern München)

Milieux de terrains : Andrés Iniesta (Esp/FC Barcelone), Toni Kroos (All/Real Madrid), Luka Modric (Cro/Real Madrid)

Attaquants : Cristiano Ronaldo (Por/Real Madrid), Lionel Messi (Arg/FC Barcelone), Antoine Griezmann (Fra/Atletico Madrid)