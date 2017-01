Ils achetaient leur drogue à Charleroi

Deux Français, Romuald et Mehdi, ont été interpellés lors d’un contrôle de police à Charleroi. Ils étaient en possession de 20 gr d’héroïne et de cocaïne. Ces deux toxicomanes de longue date sont en aveux : depuis 4 mois, ils venaient chaque mois du nord de la France acheter 20 grammes d’héroïne à Charleroi.

« Je suis consommateur depuis 8 ans mais j’avais arrêté toute consommation de 2011 à 2015. Puis, je suis retombé dedans. Ces 20 grammes d’héroïne, c’était pour notre consommation personnelle. Je n’ai jamais revendu », a expliqué Romuald.

Mehdi a mis à disposition sa voiture en échange de 10 gr d’héroïne coupée et d’1 gr de cocaïne. « Lors de mon arrestation, j’étais sous traitement de méthadone, je ne consommais qu’1 gr/jour d’héroïne et de la cocaïne. Comme je n’étais plus couvert par la sécurité sociale, je ne pouvais plus payer mon traitement à la méthadone. C’est pour cela que j’ai fait le voyage avec Romuald dans ma voiture pour aller chercher de la drogue », a-t-il expliqué.