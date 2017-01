Florennes: en deux mois, le trafic de drogue a envahi le centre-ville

Le 14 décembre dernier, nous vous parlions de cette série de vols dont avait été victime le CPAS de Florennes. L’individu, âgé d’une trentaine d’années, s’était introduit à trois reprises dans les locaux du centre d’Action Sociale et avait dérobé une centaine de cartes de banque destinées aux bénéficiaires.

L’auteur est connu de la justice et de la police pour des faits de toxicomanie et de trafic de stupéfiants. Un fléau qui semble refaire son apparition dans le centre de Florennes, d’après le président du CPAS, Michel Paquet : « Depuis deux ou trois mois, il y a un nid de toxicomanes qui est revenu à Florennes. On remarque un trafic, des va-et-vient, dans le centre-ville et dans le parc des Ducs. Cela a des répercussions sur notre travail au CPAS.

La police est au courant, elle fait des patrouilles et interpelle des toxicomanes, mais ceux-ci sont presque immédiatement libérés. »

> Retrouvez l’article complet dans votre Nouvelle Gazette Entre-Sambre et Meuse de ce jeudi 5 janvier ou via notre édition numérique.