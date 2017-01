Ligue des champions: défaites pour Charleroi et Ostende

Charleroi et Ostende ont été battus mercredi lors de la 11e journée de la Ligue des champions de basket-ball. Le Spirou s’est incliné 88-66 sur le parquet de Ludwigsbourg, en Allemagne (groupe E). Ostende a été battu 73-78 à domicile par les Italiens d’Avellino (groupe D).

Avec 4 victoires et 7 défaites, Charleroi est 5e ex aequo du groupe E avec 15 points. Ludwigsbourg est 2e et qualifié.

Dans les autres matches du groupe joués mercredi, le Partizan Belgrade a battu Szolnok et Sassari s’est imposé 80-78 sur l’AEK Athènes.

Charleroi jouera son prochain match de Ligue des champions le mardi 10 janvier à domicile face au Partizan Belgrade.

Dans le groupe D, Ostende s’est incliné 73-78 face à Avellino. Les Côtiers sont 5e du groupe D.

Les champions de Belgique se rendront à Teneriffe le 11 janvier pour le compte de la 12e journée.

Les quatre premiers des cinq groupes et les quatre meilleurs 5e sont qualifiés pour les play-offs. Les huit clubs les mieux classés derrière les 24 qualifiés sont reversés en Europe Cup.