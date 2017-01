Inauguration du quai 10: venez passer trois jours de divertissement le week-end du 20 au 22 janvier

L’inauguration du nouvel espace culturel se déroulera durant le week-end du 20 au 22 janvier. Au programme : avant-première, rediffusion des cycles (in)cultes, conférences, activités vidéoludiques, ateliers et bien d’autres divertissements qui mettront les deux piliers du quai 10 à l’honneur, à savoir le cinéma et le gaming.

Seront aussi présents, les Dirty Monitors et bien d’autres artistes à l’occasion de shows et concerts. La brasserie sera ouverte aux visiteurs. Le prix de l’entrée s’élève à 4 € pour les activités gratuites. Un pass de 15 € est aussi disponible en prévente et donne accès à 5 activités payantes.