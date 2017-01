On a frappé à la porte. Quand elle a ouvert, le fils de son ex lui a donné des coups de poing au visage et des coups de pied alors qu’elle était au sol. La victime s’est évanouie. Quand elle a repris connaissance à la clinique Notre-Dame, elle a constaté le vol de son bracelet et de ses boucles d’oreille.