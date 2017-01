Attaque d'une boîte de nuit à Istanbul: Houthalen-Helchteren fait ses adieux à Kerim Akyil

Famille, amis et connaissances sont venus dire au revoir à Kerim Akyil dans la mosquée Yesil Camii à Houthalen (Limbourg). Le bourgmestre de la commune, Alain Ysermans (sp.a-Groen-Plus) a évoqué l’immense chagrin de toute la population limbourgeoise, belge et turque. «Tellement de gens sont venus ici parce que nous sommes unis dans la tristesse (...) et pour montrer notre cœur à cet homme qui n’est plus.»

Il a également considéré que «certaines réactions au décès de Kerim étaient inhumaines». Des messages racistes ont en effet été publiés sur les réseaux sociaux à la suite de la mort du jeune Belgo-Turc.

(Photos Belga)

La femme politique belgo-turque Meyrem Almaci (Groen) était également présente lors des funérailles. «Je déplore fortement ce qu’il s’est passé ces derniers jours sur les réseaux sociaux», a-t-elle dit. «Mais notre force est la présence de tant de personnes ici, quelle que soit leur origine.»

(Photos Belga)

Lors de l’attaque à Istanbul, 39 personnes ont perdu la vie et 65 ont été blessées.

(Photos News)