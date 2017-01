Charleroi: ultime chance avant la prison devant le tribunal correctionnel

Chaque fois qu’un prévenu demande la faveur d’une mesure probatoire, le président du tribunal lui précise qu’il s’agit d’une épée de Damocles au-dessus de sa tête. Pendant ce délai d’épreuve de quelques années, il ne pourra plus commettre aucun faux pas et devra respecter scrupuleusement toutes les conditions imposées dans le jugement. Sinon, c’est retour à la case prison. Manifestement, Romuald n’a pas saisi sa chance.

Non seulement il n’a respecté aucune des conditions probatoires pendant 2 ans et demi mais en plus il a multiplié les nouveaux délits.