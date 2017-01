Vacation: le mythique groupe carolo de hard rock des années 70 se reforme!

C’était sans aucun doute le premier et un des plus talentueux power trio (guitare, basse, batterie) de l’histoire du rock belge. Un son blues et rugueux neuf pour l’époque chez nous, un rock tantôt hard tantôt progressif et à la limite du lyrique à certains moments, rappelant celui de Jimi Hendrix ou Cream. Le band se forme vers 1970 avec Alain Wéry à la batterie, Luigi Collu à la lead guitare et Sonny « Bono » Ignoti à la basse, décédé en 2003. On dit de ces trois mecs que s’ils avaient eu droit à une promotion et des moyens dignes de ce nom, ils tourneraient en boucle sur Classic 21 aujourd’hui.