Le bien-être desSpirou est assuré

Sur le coup de 16h, les Spirou sont arrivés hier à leur hôtel à Ludwigsburg au terme d’un voyage de sept heures en car. Avec au total sept déplacements à préparer, la cellule logistique du club carolo a eu fort à faire cette saison.

Un déplacement européen demande une organisation pointilleuse pour ne rien oublier. Ce n’est ni Thierry Falda, gérant l’intendance du club, ni Peter Sempels, préparateur physique et kiné des Spirou, qui diront le contraire.

En effet, cette fois encore, les Spirou ont transporté avec eux une quantité inimaginable de matériel pour être aux petits soins des joueurs et préparer au mieux une rencontre importante pour la suite de l’aventure en Europe.

« Je dois impérativement avoir avec moi un sac contenant tout le matériel de kiné, de soin et de massage des joueurs. Cela comprend des tapis, des élastiques, des form roller et tout un matériel pour les séances d’étirement et de travail de résistance des muscles et articulations. On veille juste à ce qu’une table de kiné soit disponible dans ma chambre partout où nous allons. En moyenne, j’effectue 6 tape avant chaque entraînement et match », spécifie Peter Sempels avant de détailler tout ce qu’il emporte avec lui pour la bonne nutrition des joueurs : « Je transporte des barres et gels sucrés en quantité, des boissons énergisantes et de récupération, mais également des pilules de caféine pour peaufiner l’attention et la concentration des joueurs. »

AUX PETITS SOINS

De son côté, Thierry Falda, surnommé « nounou des joueurs » par certains supporters, se charge lui de l’organisation des trajets en car et de l’aspect administratif : « Je me charge des deux jeux de maillots de l’équipe et des licences des joueurs pour les déplacements européens, mais plus généralement, je suis au quotidien avec l’équipe depuis plus de dix ans. Mon rôle est d’assurer le bien-être des joueurs et de veiller à ce qu’ils ne manquent de rien. Au final, ils ne doivent prévoir que leurs tenues d’entraînement et leurs chaussures. » Hier, les Carolos ont effectué un entraînement de 18h à 20h pour travailler les aspects tactiques importants en vue de la rencontre de ce soir. Un nouvel entraînement est prévu ce matin et une session d’analyse vidéo précédera la rencontre. Tout ce programme est également mis sur pied par Falda et Sempels qui veillent au temps de repos des joueurs, aux disponibilités de la salle d’entraînement, mais aussi au contenu des repas.