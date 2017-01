Vague de vols à Ittre: chez David, les voleurs ont tout pris, même les cadeaux de Noël des enfants!

Une vague de vols sévit en Brabant wallon. À Ittre, six vols ont été commis dans deux rues voisines dans la nuit de samedi à dimanche. Chez David, les voleurs se sont servis et sont même repartis avec les cadeaux de Noël des enfants.

David Deldicq et sa petite famille étaient partis fêter le Nouvel An chez ses parents, à 80 kilomètres de chez lui ce week-end. À son retour, il découvre sa maison sens dessus dessous. « Ils sont passés par la porte-fenêtre. D’après les premiers constats, ils auraient utilisé du matériel professionnel. Ils ont aussi cambriolé nos voisins, à gauche et à droite. »

D’après David, le montant du butin s’élève à 7.000 euros. « Ils ont tout pris : la télé, nos ordinateurs, des bijoux, des parfums… Et même les cadeaux de Noël des enfants ! »

David n’est pas le seul concerné par ce fléau. Du coup, les citoyens ont décidé d’organiser eux-mêmes des patrouilles. Une information à découvrir sur notre nouvelle plateforme digitale.