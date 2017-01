Roux: mandat confirmé pour le meurtrier de Céline Steelandt

Céline Steelandt, 36 ans, maman d’une petite fille de 11 ans, a été retrouvée morte à son domicile le 29 décembre vers 9 h 30. C’est son ex-compagnon, Christophe Hanotiaux qui avait appelé la police. Accompagné d’un tiers, il avait fait semblant de découvrir le corps et avait tenté de faire croire à un décès naturel. Tentative dérisoire qui n’a pas résisté longtemps aux traces de strangulation constatées sur la victime. Interrogé par les enquêteurs, Christophe Hanotiaux est rapidement passé aux aveux.

Céline et Christophe s’étaient séparés il y a quelques semaines après deux ans de vie commune. Céline n’avait pas tardé à nouer une nouvelle relation amoureuse. Ce qui a rendu Christophe Hanotiaux fou de jalousie. Le mercredi 28 décembre, il s’est rendu chez Céline rue des Aiselies à Roux. Une violente dispute sur fond d’alcool a éclaté. Christophe Hanotiaux, dans une crise de rage a étranglé la jeune femme avec un foulard.

Depuis, le quadragénaire, jusqu’alors sans histoire, est effondré par les conséquences irrémédiables de son coup de colère. Totalement dévasté, il est sous anxiolytiques et sous surveillance psychologique à la prison. Son avocat, Me Christian Widart, n’a pas demandé sa remise en liberté lors de sa première comparution devant la chambre du conseil.

Comme ce meurtre a été commis entre Noël et Nouvel An, de nombreuses expertises demandées par la juge d’instruction Martine Michel n’ont pas encore été effectuées. On attend encore le rapport d’autopsie, mais aussi les analyses toxicologiques de l’auteur et de la victime afin de déterminer le taux d’alcoolémie de chacun. Une expertise psychiatrique de Christophe Hanotiaux doit également être réalisée. Enfin, une analyse de la téléphonie des différents protagonistes doit être effectuée. Des devoirs indispensables à l’instruction qui vont prendre un certain temps. Le dossier sera réexaminé par la chambre du conseil dans un mois.