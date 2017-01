Le parking payant reporté de quinze jours à Charleroi

Le nouveau plan de stationnement, qui devait être effectif à partir du 1 er janvier à la base, avait été annoncé à grand renfort de publicité ces derniers mois, mais… « Malgré tous les outils de communication que nous avions déployés, beaucoup de gens n’étaient tout simplement pas au courant », explique-t-on du côté de la Ville. « Nous avions organisé des conférences de presse et des séances d’information. Parallèlement à cela, nous avions envoyé des courriers à tous les habitants de l’intra-ring et nous avions diffusé l’info via les réseaux sociaux. Mais voici quelques jours encore, une dame a téléphoné pour se renseigner, car elle venait de découvrir un horodateur devant chez elle. Visiblement, le message n’était pas totalement passé, loin de là. La Régie Communale Autonome a donc décidé de réaliser une phase préventive pendant quinze jours. Via la pause de papiers explicatifs sur les pare-brise. »