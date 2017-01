Le Zenit Saint-Pétersbourg confirme le départ de Witsel

Ça y est, le club russe vient de l’annoncer, Axel Witsel s’en va pour la Chine. Le Diable rouge s’envole pour de nouvelles aventures. Le club a d’ailleurs partagé sur son compte Twitter « Merci pour tout ce que tu as fait pour le club Axel ».

It's official: Axel Witsel is heading to China, thank you for all you did for the club Axel! https://t.co/ELxZh1MpBT pic.twitter.com/3rMdkn8SjK