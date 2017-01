Il y a eu 14 cambriolages rien que sur la nuit du réveillon à Charleroi

La nuit du réveillon a été festive pour de nombreuses personnes. Un bon souper chez des amis, une réunion dans une salle, ou encore une sortie en boîte de nuit pour les plus téméraires… Bref, vous avez été nombreux à quitter votre domicile pour passer la soirée, et parfois une bonne partie de la nuit, à l’extérieur.

Et chaque année, c’est la même chose, les voleurs en profitent pour visiter votre domicile.

« On remarque clairement une augmentation du nombre de vols pendant la période des fêtes. Non seulement les gens sont de sortie, mais en plus les voleurs aussi ont besoin d’argent. La tombée de la nuit très tôt facilite d’autant plus leur travail », expliquait dans nos pages David Quinaux, le porte-parole de la police locale de Charleroi, lorsque nous avions fait le point avec lui début décembre.