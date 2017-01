Charleroi: la terrible descente aux enfers de deux drogués

Rédaction en ligne

Le 26 mai dernier, une patrouille de police de Charleroi a été appelée à l’aide par un homme qui criait par un Velux au dernier étage d’un immeuble proche du palais des Beaux-Arts. Il était avec sa compagne et deux amis dans son appartement lorsqu’il a vu débouler deux drogués en état second, Leviathan G. et Raphaël P. Une bagarre a éclaté au cours de laquelle Raphaël a sorti un couteau. Leviathan s’est emparé de 30 € en billets qui se trouvaient sur la table.