Circulation rétablie sur la E42 à Andenne

La circulation sur la E42 à hauteur d’Andenne en direction de Liège a été rétablie sur les deux bandes et la sortie 9 (Héron) est désormais accessible, indique la police de la route. La circulation avait été ralentie après un accident survenu mardi peu après 2h impliquant une voiture et deux camions.

Le conducteur de la voiture a perdu le contrôle de son véhicule, «probablement en raison d’une bande enneigée, ou du verglas», mais n’est que légèrement blessé, a précisé le substitut. Un premier camion, qui le suivait, a voulu éviter l’accident, mais était lui-même suivi par un second camion citerne. Ce dernier est venu percuter l’un des véhicules. Le chauffeur du camion-citerne a été emmené aux urgences à Namur et ses jours ne sont désormais plus en danger.