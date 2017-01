Premier League: "J'arrive vers la fin de ma carrière", a annoncé Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City

« Je serai à Manchester les trois prochaines saisons, peut-être plus» a commenté l’Espagnol sur la chaîne de télévision américaine avant de se montrer moins rassurant par la suite. «Mais je ne serai pas sur un banc jusqu’à 60 ou 65 ans. J’ai l’impression que le processus d’au revoir a déjà commencé. J’arrive vers la fin de ma carrière d’entraîneur, ça c’est certain».

L’ex-milieu défensif de Barcelone, qui entraîne depuis ses débuts sur un banc chez les Blaugranas en 2007, est arrivé cet été en Angleterre après trois ans au Bayern Munich.

Triple champion de Bundesliga et double vainqueur de la Coupe d’Allemagne, il a également connu une incroyable réussite avec le Barça, lui offrant 14 titres en 19 compétitions en quatre saisons, dont deux Ligues des champions (2009, 2011) et trois Liga (2009, 2010, 2011). Entre l’Espagne et l’Allemagne, il avait pris une année sabbatique passée en grande partie à New York.

Ses débuts en Premier League sont toutefois plus contrastés puisque les Citizens, avec lesquels il s’est engagé jusqu’en 2019, occupent seulement la 3e place avec sept longueurs de retard sur Chelsea, qui a disputé un match de moins.