Météo: brume et brouillard au programme et du verglas dans la matinée et dans la soirée

L’est du pays restera dans la grisaille mardi alors qu’il fera plus ensoleillé en matinée sur le reste du territoire. Plus tard, la nébulosité augmentera et en fin d’après midi, quelques gouttes de bruine seront possibles, rapporte l’IRM qui prévoit des maxima de 3 degrés.

Ce matin, il fera gris en Campine et en Ardenne avec des nuages bas, des brumes et du brouillard givrant. Graduellement, le ciel se couvrira partout et principalement le long de la frontière néerlandaise. Un peu de bruine sera possible. Les maxima seront compris entre -1 degré dans l’extrême sud-est du pays et 6 degrés à la mer.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera couvert. En seconde partie de nuit, des pluies envahiront le pays. En Ardenne, des pluies verglaçantes seront d’abord possibles. Ensuite, elles se transformeront en neige fondante ou neige. Minima de -2 à +5 degrés.

Mercredi, le temps sera très nuageux et il faudra compter avec de faibles pluies ou de la bruine. Sur les hauteurs, les précipitations prendront la forme de neige fondante ou de neige. Dans le courant de la journée, la nébulosité deviendra plus variable à partir du nord mais quelques averses resteront localement possibles. Les maxima varieront entre 1 degré en Hautes-Fagnes et 8 degrés à la mer. Le vent sera modéré d’ouest puis de nord-ouest.