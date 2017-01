Correctionnelle: culture de 200 plants de cannabis à Jumet

Ce sont les voisins qui ont dénoncé en janvier 2014 des agissements suspects autour d’un hangar rue Grégoire à Jumet. Ils avaient vu entrer du matériel dont des extracteurs et des lampes, ils voyaient des individus très méfiants s’y rendre régulièrement chargés de sacs de terreau et surtout, le hangar était éclairé jour et nuit. La police a mis en place des caméras de surveillance et a entamé des observations à proximité du hangar. C’est ainsi qu’ils ont vu Cédric, Antonin et Salvatore se rendre à plusieurs reprises au hangar. Les enquêteurs ont interrogé le propriétaire de cette ancienne menuiserie qui a expliqué qu’il l’avait loué à Cédric en août 2013. Ce dernier avait dit vouloir y monter des châssis et avait payé deux mois de loyer en plus de la garantie, le tout en liquide. Depuis, il payait toujours le loyer de 750 €/mois en liquide. Les policiers ont alors surveillé et assisté à la remise du loyer en février.

Lors de la perquisition dans le hangar en avril 2014, ils ont découvert 200 plants de cannabis à l’intérieur de structures bâchées de plastiques. Ils ont aussi perquisitionné des domiciles de Cédric, Antonin et Salvatore et ont retrouvé des vêtements correspondants à ceux portés par les suspects sur les vidéos de surveillance près du hangar. Des vêtements qui ont été en contact avec de la drogue selon la réaction du chien renifleur. Et, sur un des plastiques du hangar, on a retrouvé l’empreinte de Salvatore.