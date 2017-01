Sotiris Ninis: «Que Charleroi me libère!»

Arrivé au Sporting de Charleroi l’hiver dernier avec une étiquette de star, le milieu de terrain grec Sotiris Ninis (26 ans) a connu des périodes bonnes et moins bonnes chez les Zèbres. Mais depuis un bon mois, il est dans une période creuse, Felice Mazzù ne l’ayant plus sélectionné depuis le déplacement à Waasland-Beveren, le 26 novembre. Il s’est confié à nos confrères grecs de Sport24 :

Je pense qu’en général, ce fut une très bonne année sur le plan personnel et collectif. J’ai joué près de 30 matches avec 4 buts et et 7-8 passes décisives, ce qui pour moi est le plus important. L’équipe a presque réussi à se qualifier pour l’Europa League. La première moitié de l’année a donc été parfaite. Cette saison a bien commencé elle aussi mais j’ai été mis à l’écart sans aucune explication ou raison particulière.