Il perd plus d'un million d'euros à cause… du SC Charleroi!

L’intitulé de ce titre vous intrigue, avouez-le ! Et pourtant, il reflète hélas bien la réalité pour Geoffrey Kiptanui Chepchilat, un jeune Kényan âgé de 34 ans. L’homme, comme beaucoup d’autres dans le monde, aime faire des paris sur les matches de foot. La semaine dernière, il a cru devenir fou quand il a vu que tous ses pronostics étaient justes. Il avait un 16 sur 16 et il n’attendait plus que le verdict du match entre les Sporting belges pour sabrer le champagne.

Trois euros par jour

Le 26 décembre dernier, le Sporting Charleroi accueillait le SPorting Anderlecht. Geoffrey, un cueilleur de thé qui gagne trois euros par… jour avait misé sur une victoire des Zèbres. Des Zèbres qu’il doit maudire aujourd’hui. Après avoir dominé la partie pendant une bonne heure, les Carolorégiens avaient été roulés dans la farine par les Mauves. Au final, un 0-2 plus que forcé et… 147 millions de shillings kényans qui passent ainsi sous le nez du malheureux Geoffrey. Nous avons converti ce montant astronomique en euros. Cela représente tout de même 1,367 million ! Tout cela à cause d’une petite équipe de foot belge qui n’est pas parvenue à concrétiser ses occasions. Rassurez-vous, Chepchilat n’a pas tout perdu. On l’a vu recevoir un gros chèque de SportPesa, l’organisateur de ces paris. Il a touché 21.000.850 shillings, soit 195.296,40 euros.

« Même si j’ai raté le méga Jackpot, je suis heureux d’avoir gagné cet argent. Je vais continuer à jouer en espérant un jour décrocher le gros lot », a confié l’homme qui, il l’avoue, n’a jamais eu plus de 750 euros sur son compte en banque ! « C’est la première fois que je vais avoir des millions sur mon compte. Je tiens à remercier Dieu pour ce gain incroyable », poursuit Geoffrey Chepchilat qui habite la ville de Kericho.

Celui qui n’est donc pas l’ami des Zèbres, un comble quand on est Kényan, a commencé à parier au mois d’août de cette année. « Mon ami avait gagné 3.500 shillings. Cela m’a donné envie de tenter ma chance ».

Nous ne lui avons pas demandé quels étaient ses pronostics pour la prochaine journée du championnat de Belgique !