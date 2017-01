Fauché par un chauffard, Olivier a été abandonné inconscient sur le trottoir en pleine nuit par -2º, il est resté au sol 4 h dans le froid

«C’était le mardi 20 décembre vers 22h30», se souvient le jeune Jumétois, toujours bloqué sur son lit d’hôpital, à la clinique Vésale. «Je rentrais chez moi. Je me suis arrêté au feu, j’ai redémarré quand il est passé au vert. Je me rappelle avoir vu des lumières devant moi… Puis plus rien…»

Olivier venait d’être percuté par un véhicule qui ne s’est pas arrêté. Le jeune Jumétois et son scooter ont été projetés à plusieurs mètres sur le trottoir du pont qui surplombe l’E420. Un endroit très sombre où la victime est restée inconsciente pendant 4 heures dans le froid avant qu’une bonne âme appelle les secours.

Ce n’est que vers 3 heures du matin le lendemain qu’Olivier a été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital Marie Curie. «Heureusement, notre fils avait son casque et il portait également ses habits de travail, isothermiques… Ça a dû l’aider à supporter ces heures passées dans le froid…», dit son père Carl.

