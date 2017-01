Sa voiture pulvérisée par un train: Fernand a pu s'en sortir juste à temps

Cette veille de nouvel an aurait pu tourner au drame pour Fernand. Ce septuagénaire circulait en voiture vers 20h30 dans la rue des Verreries, à Ransart. Arrivé près du passage à niveau, il dérape sur une plaque de verglas et se retrouve coincé dans le ballast… à peine cinq minutes avant l’arrivée d’un train.

« Je ne sais pas trop ce qu’il s’est passé », explique Fernand. « J’ai glissé sur une plaque de verglas et ma voiture est restée coincée… »

Son premier réflexe a été d’essayer de redémarrer la voiture pour se dégager des voies, sans succès. Ce sont trois jeunes personnes, qui passaient en voiture à ce moment-là, qui l’ont aidé à s’extraire du véhicule en toute urgence. Et pour cause : les barrières du passage à niveau venaient de se fermer, les feux de passer au rouge.

Le chauffeur du train a aperçu le véhicule dans le noir et a enclenché les freins d’urgence. Malheureusement, il n’est pas évident d’arrêter un train lancé à pleine vitesse en quelques dizaines de mètres seulement et le choc a été inévitable. La voiture a tout de même été traînée sur plus de 200 mètres au-delà du passage à niveau.