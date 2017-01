Sudinfo vous souhaite une belle année! (photos, vidéos, à suivre en direct)

L’équipe de Sudinfo.be vous souhaite une bonne année. Quelques feux d’artifice de joie, des bulles d’amour et des pépites de gentillesse. Partout dans le monde, on célèbre le passage à l’an neuf. Au fil des heures, les capitales franchissent le cap de 2017.

Les foules sont au rendez-vous ce samedi soir dans les rues d’Asie, du Proche-Orient et puis d’Afrique, d’Europe et finalement d’Amérique pour basculer dans une année pleine d’incertitudes politiques et géopolitiques.

En raison du décalage horaire, Sydney a été la première métropole à lancer le compte à rebours dans une douceur estivale: A minuit (13H00 GMT), plus de 1,5 million de spectateurs ont découvert une féérie pyrotechnique au-dessus de l’emblématique baie et son opéra. Le spectacle a rendu hommage à quelques uns des grands disparus de 2016: des étoiles pour David Bowie et une pluie de violet (Purple Rain) pour Prince.

(Reuters)

A Tokyo, des ballons ont été lâchés par milliers alors qu’à Séoul, un demi-million de Coréens ont choisi de manifester, bougies à la main, pour réclamer le départ immédiat de la présidente destituée Park Geun-Hye.

Le nouveau roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn, dans des voeux télévisés, a appelé ses sujets à l’unité, seul moyen à ses yeux de «surmonter» tous les «obstacles».

Et le pape François a plaidé, lors des Vêpres, en faveur des jeunes: «Si nous voulons viser un avenir qui soit digne d’eux, nous ne pourrons l’atteindre qu’en pariant sur une vraie inclusion», notamment par le «travail».

Des policiers déguisés en Père Noël

Sur tous les continents, la sécurité est au coeur des préoccupations. Jakarta a dit avoir déjoué un projet d’attentat jihadiste à Noël. Et Israël a diffusé vendredi une mise en garde contre des risques «immédiats» d’attentats susceptibles de viser des touristes notamment israéliens en Inde.

(Reuters)

En Turquie, après de multiples attentats et un coup d’Etat manqué l’été dernier, les contrôles ont été musclés et des policiers seront déguisés en père Noël pour détecter la moindre anomalie au sein des foules.

A New York, des véhicules «bloquants» — dont des camions de nettoyage — devaient être placés à «des endroits stratégiques», notamment autour de Times Square, où sont attendues plus d’un million de personnes.

Cohésion face aux assassins

A Berlin, secoué par un attentat avant Noël, blocs de béton et véhicules blindés étaient placés aux abords de la Porte de Brandebourg. Le public, qui commençait à affluer, était fouillé, avec interdiction d’apporter sacs à dos, feux d’artifices ou bouteilles en verre.

(Reuters)

Angela Merkel a appelé les Allemands à la «compassion» et la «cohésion» face aux «assassins remplis de haine».

(Reuters)

Après un Nouvel An 2016 endeuillé par les attentats du 13 novembre, Paris se veut de nouveau une fête: un demi-million de personnes étaient attendues sur les Champs-Elysées.La sécurité se veut maximale: près de 100.000 policiers et militaires sont mobilisés en France et de nouveaux dispositifs de protection sont installés, comme, là aussi, des blocs de béton.

A Moscou, la Place Rouge est fermée au grand public, son accès limité à 6.000 invités. Les «difficultés» de 2016 «nous ont permis de nous rassembler», a estimé le président Vladimir Poutine, dans ses voeux.

La fête à Alep

L’Amérique est le dernier continent à basculer dans une nouvelle année qui s’annonce pleine d’inconnues, à commencer par l’arrivée à la Maison Blanche du populiste Donald Trump, qui a souhaité sur Twitter une bonne annnée «à tous, même à (ses) nombreux ennemis».

(AFP)

Incertitude aussi sur l’issue d’un conflit en Syrie dont l’onde de choc se propage depuis près de six ans au-delà du Proche-Orient et où un cessez-le-feu partiel vient d’entrer en vigueur.

A Alep, «ces deux dernières années, je ne suis pas sorti pour le réveillon. Cette fois, je vais faire la fête», se réjouissait Abdel Wahab Qabbani, étudiant de 20 ans.

Une seconde de plus

Bagdad a été frappé par un double attentat suicide, qui ont fait près de 30 morts.

Les fêtards de la planète entière bénéficieront d’une seconde supplémentaire pour profiter de cette nuit unique. Ainsi, la minute entre 23H59 et 00H00 GMT aura duré une seconde de plus, une «seconde intercalaire» qui permet de raccorder le temps astronomique irrégulier lié à la rotation de la Terre, avec l’échelle de temps légal.