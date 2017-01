Le mercato est ouvert: voici les pistes des grands clubs de Division 1A

Depuis ce dimanche 1er janvier, les transferts vont animer l’actualité de nos clubs durant un mois. À l’ouverture du grand marché hivernal, on fait le point dans les clubs wallons et bruxellois de la Pro League.

Voici les pistes suivies par les clubs wallons et bruxellois de Division 1A pour ce mois de janvier.

AS Eupen

Les priorités

En recrutant Moussa Wague, une jeune promesse de l’Aspire Academy, pour le poste de back droit, l’AS Eupen espère avoir trouvé une solution durable pour une place qui a été occupée par pas moins de six joueurs jusqu’à présent. Cela pourrait être la seule arrivée.

Les départs probables

Christoph Henkel, le directeur général, avait donné le ton il y a peu en affirmant que personne ne partira cet hiver. Et ce, malgré de l’intérêt pour plusieurs joueurs. Seuls Mngadi, Asamoah, Ndiaye et Diedhiou, très peu (ou pas) utilisés ou versés en Espoirs, ont leur bon de sortie.

Notre avis

Avec 20 points et une demi-finale de Coupe, Eupen ne chamboulera pas un effectif qui donne satisfaction. Mais avec 19 joueurs sur 27 en fin de contrat en juin, il faudra tout de même s’activer en coulisses.

Excel Mouscron

Les priorités

Dernier du classement avec trois points de retard sur Westerlo, Mouscron n’aura plus le droit à l’erreur en 2017. Les dirigeants devront dès lors viser juste pendant le mercato hivernal pour renforcer un noyau qui manque cruellement d’expérience. L’Excel souhaite attirer un nouveau joueur dans chaque ligne au minimum. Dino Arslanagic et Brandon Mechele sont ciblés pour renforcer la défense, tandis que Teddy Chevalier fait partie des priorités en attaque. Mouscron possède la plus mauvaise ligne offensive du championnat avec seulement 18 buts marqués. Sur une voie de garage à Lens, l’ex-attaquant courtraisien pourrait clairement faire les affaires de l’Excel.

(Dino Arslanagic, du Standard à Mouscron ? - Photo : Photo News/Johan Eyckens)

Les départs probables

Arrivé en provenance du HSK Zrinjski Mostar, Daniel Graovac peut retourner en Bosnie. Reste à voir si le défenseur acceptera la proposition. Il avait été titularisé contre Zulte Waregem et était monté en fin de partie à Waasland/Beveren. Corentin Kocur a également reçu son bon de sortie. Le médian formé au Futurosport peut notamment compter sur l’intérêt de La Louvière. D’autres départs pourraient être actés en janvier prochain. Les dirigeants doivent alléger leur masse salariale pour pouvoir accueillir de nouveaux joueurs. Islam Feruz, Fabrice Olinga ou encore Fejsal Mulic pourraient s’ajouter sur la liste des départs envisagés.

Notre avis

Mouscron a impérativement besoin de joueurs d’expérience pour éviter la culbute en D1B. David Hubert est l’élément le plus âgé à seulement 28 ans. Il faut également de la concurrence au sein du groupe. Certains joueurs ont eu tendance à se reposer sur leurs lauriers durant la première partie de saison. L’arrivée d’un renard des surfaces est essentielle pour que l’Excel puisse se sortir de la zone rouge. D’autant plus que Trezeguet, le meilleur passeur, manquera à coup sûr les trois premiers matches de 2017.

Sporting Anderlecht

Les priorités

Cet hiver, Anderlecht sait quels sont ses besoins pour terminer l’année coiffé des lauriers. Partant de l’arrière, et même si Boeckx n’a rien à se reprocher, le Sporting sera à la recherche d’un gardien d’expérience, capable de jouer la fi n de saison, mais qui ne mettra pas de bâton dans les roues de Svilar en début de saison prochaine quand le jeune gardien des Mauves pourrait bien devenir numéro 1. En défense centrale, Anderlecht pourrait toujours être tenté de faire venir un joueur d’expérience, tout comme au milieu de terrain où un renfort permettrait à Dendoncker et Tielemans de souffler de temps en temps. Enfin, en attaque, il faut un remplaçant à Teodorczyk (Ishak ?), qui permettrait aussi de préparer l’avenir.

Les départs probables

Parmi les joueurs anderlechtois courtisés, aucun ne devrait partir cet hiver. Les Tielemans, Dendoncker ou autre Teodorczyk seront par contre beaucoup plus difficiles à retenir en fin de saison. Par contre, une solution sera trouvée pour Harbaoui qui n’a aucun avenir chez les Mauves. Deschacht peut compter sur l’intérêt de Zulte Waregem, mais Anderlecht ne le lâchera pas gratuitement et le défenseur, de retour sur le banc à Charleroi, pourrait profiter de l’absence de Kara pendant la CAN pour jouer. De son côté, Roef avait demandé à son agent de lui trouver une solution, lui dont l’avenir s’est assombri à Anderlecht, qui mise d’ailleurs sur Svilar pour le futur.

(Davy Roef - Photo : Photo News/Jimmy Bolcina)

Notre avis

Anderlecht se doit d’avoir un remplaçant à Teodorczyk au cas où il arrive quelque chose au Polonais alors que Kabasele ne répond pas aux attentes et que Vancamp est encore très jeune. Pour le reste, un apport de qualité et de quantité permettra aux Anderlechtois de lutter pour le titre et, qui sait, d’être une bonne surprise en Europa League.

Sporting Charleroi

Les priorités

La direction et le staff ne le cachent plus depuis plusieurs semaines : l’arrivée d’un buteur est l’immense priorité de ce mercato. Le manque d’efficacité des attaquants actuels a déjà coûté plusieurs points au Sporting, le départ de Perbet n’ayant jamais été réellement compensé. Du coup, Mehdi Bayat explore plusieurs pistes. Un retour de Perbet, justement, étant très compliqué, le nom de Harbaoui, sur une voie de garage à Anderlecht, est cité. Un éventuel départ à la CAN du Tunisien et l’intérêt de nombreux clubs (belges et étrangers) rendent toutefois le dossier compliqué. D’autant plus que les dirigeants carolos, qui recherchent aussi une doublure à Mamadou Fall, ne perdent pas de vue le problème du manque de Belges auquel est confronté Felice Mazzù chaque semaine.

Les départs probables

Absent des sélections depuis plus d’un mois, Sotiris Ninis devrait quitter le navire carolo un an tout juste après l’avoir rejoint. Les évidentes qualités du garçon ne lui ont pas suffi à s’imposer dans le système de Mazzù et un départ semble inéluctable. Mehdi Bayat et l’agent du joueur entretenant de bonnes relations, nul doute qu’une solution (en Serbie ?) sera rapidement trouvée dans l’intérêt de toutes les parties. Pour le reste, l’intention du club est de conserver au moins jusqu’en juin le noyau actuel mais l’intérêt de plus en plus pressant de clubs étrangers au sujet de Clinton Mata pourrait changer la donne.

(Sotiris Ninis avec Felice Mazzù. - Photo : Photo News/Vincent Kalut)

Notre avis

Outre l’arrivée d’un buteur, que la direction ne désespère pas de signer avant le départ en stage le 7 janvier prochain, le grand défi des dirigeants carolos sera de conserver tout le monde, la bonne première moitié de saison des Zèbres ayant attiré les regards. Penneteau, Marcq et surtout Mata sont les principaux concernés mais la position actuelle du Sporting au classement devrait convaincre la majorité des cadres de prolonger l’aventure carolo d’au moins cinq mois.

Standard de Liège

Les priorités

Avec l’arrivée de l’arrière gauche serbe Mladenovic (Cologne) pour 650.000 euros, la direction a fait le tiers du travail. Elle cherche encore un arrière droit d’autant que Fai s’en va à la Coupe d’Afrique des Nations. Mais elle tente également de dénicher un médian central capable de concurrencer Trebel dont le rendement est insuffisant. Et aussi parce qu’Enoh est en fin de contrat en juin. Ce sont les trois priorités décidées en interne car il n’entre nullement dans les intentions du club principautaire d’engager un gardien cet hiver.

Les départs probables

Avec un noyau de 33 joueurs et le seul championnat à disputer, il faut dégraisser. Arrivés en prêts, Bahlouli et Elderson retournent à Monaco et Wallyson au Sporting. Le Standard cherche des solutions pour Yattara, Touré, Arslanagic et les frères Mmaee, voire Badibanga. Quel est également l’avenir d’Andrade suspendu jusqu’en mars? Comme la saison dernière avec Knockaert, le départ d’un « cadre » n’est pas à exclure en cas d’offre intéressante ou pour se débarrasser de joueurs qui à chaque mercato clament leur volonté de partir sans pour autant recevoir les offres leur permettant de le faire.

(Quel avenir pour Darwin Andrade ? - Photo : Photo News/Sébastien Smets)

Notre avis

Tout le monde en est bien conscient, si la réduction du noyau est une nécessité financière, le Standard tient la route dans l’axe de la défense et offensivement que ce soit en pointe ou sur les flancs. En revanche, dans la ligne médiane, le club attendait plus du trio Trebel-Enoh-Cissé. D’où cette volonté d’ajouter de la concurrence. Mais le gros point noir est venu des flancs défensifs. Que ce soit à gauche (avant sa suspension, Andrade n’a pas vraiment été inquiété par Elderson et Fiore) ou à droite (Fai et Goreux ont alterné le bon et le moins bon), ce n’était pas toujours l’assurance tous risques.