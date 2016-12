Premier League: 13e victoire consécutive pour Chelsea, leader, Liverpool creuse l'écart sur Manchester City

Malgré un premier but encaissé en 451 minutes, Chelsea a remporté un 13e succès d’affilée en championnat et égale le record de victoires consécutives en Premier League !

Voici les principales affiches de cette 19e journée du championnat d’Angleterre, ce samedi 31 décembre.

Liverpool – Manchester City (1-0)

Voici LE choc de cette dernière journée de l’année en Angleterre : le deuxième contre le troisième. Simon Mignolet, dans le but des Reds, et Divock Origi, qui a débuté sur le banc et remplacé Henderson à la 64e minute, avaient fort à faire face à Kevin De Bruyne et ses équipiers.

Et pourtant, le but de Wijnaldum à la 8e minute a rapidement scellé le sort de cette rencontre en faveur des Reds, qui confirment leur deuxième place au classement (43 pts) devant Manchester City (39 pts), désormais largué face aux deux premiers de la Premier League.

Chelsea – Stoke City (4-2)

Encore une fois, Thibaut Courtois était titulaire pour défendre les filets londoniens alors qu’Eden Hazard était également sur le terrain à la gauche de Diego Costa, le meilleur buteur du groupe londonien, de retour.

Si Gary Cahill délivrait les Blues avant la pause, Stoke City se réveillait à la sortie des vestiaires et égalisait via Martins Indi. Le back gauche de Stoke mettait ainsi fin à la série de clean sheets de Thibaut Courtois. Le portier belge n’avait pas encaissé le moindre but en championnat en 451 minutes ! Wilian s’occupait toutefois de remettre les Blues en tête à la 58e minute, avant une égalisation de Crouch, cinq minutes plus tard, et le deuxième but de Wilian, derrière, sur un contre favorable ! Diego Costa mettait un dernier coup sur la tête des joueurs adverses à cinq minutes du terme, menant ainsi les Blues vers leur treizième succès consécutif et une première place confirmée pour débuter 2017.

Chelsea reste donc solide leader du championnat (1er avec 49 pts) et prend le large. Stoke City, par contre, descend à la 14e place (21 pts).

Les Blues, qui restent confortablement installés en tête de la Premier League, ont perdu pour la dernière fois en championnat il y a plus de trois mois, le 24 septembre sur le terrain d’Arsenal (3-0). Ils auront l’occasion de battre le record établi lors de la saison 2001-2002 par les Gunners dès mercredi sur la pelouse de Tottenham.

Burnley – Sunderland (4-1)

Steven Defour, relégué sur le banc depuis trois semaines, retrouvait enfin une place de titulaire chez les Clarets alors qu’Adnan Januzaj tenait sa place dans le onze de base de Sunderland. Jason Denayer n’était par contre pas sur la feuille de match.

Les Clarets prenaient rapidement les devants via Gray, qui s’est permis un hat-trick pour installer ses équipiers sur un fauteuil. Barnes s’occupait ensuite d’offrir un avantage plus net encore, sur penalty, à l’heure de jeu. Juste avant que Steven Defour sorte pour Johann Gudmundsson. Le but de Jermaine Defoe à la 71e minute sur un assist d’Adnan Januzaj ne changeait rien à la défaite de Sunderland.

Burnley respire un peu grâce à cette victoire et remonte à la 11e place du classement de la Premier League (23 pts). Sunderland, par contre, reste désespérément dans la zone rouge (18e avec 14 pts).

Manchester United – Middlesbrough (2-1)

Marouane Fellaini débutait la rencontre comme titulaire (remplacé à la 64e minute par Juan Mata) alors que Julien De Sart n’avait même plus sa place sur les dernières feuilles de match.

Après un but annulé pour un pied trop en avant sur le gardien de Middlesbrough de Zlatan Ibrahimovic, en première période, et après deux tirs cadrés de Marouane Fellaini repoussés, Manchester United était débordé par son adversaire à la 68e minute via une frappe de Leadbitter. Anthony Martial corrigeait ce faux pas à cinq minutes du terme sur un superbe centre d’Ibrahimovic. Paul Pogba prenait sa suite, une minute à peine après l’égalisation, pour mener les Red Devils en tête.

Manchester United, grâce à ce succès, reste à la 6e place mais revient provisoirement sur Tottenham, avec 36 points au compteur. Middlesbrough, par contre, descend à la 16e place (18 pts).

Southampton – West Bromwich (1-2)

Nacer Chadli tenait sa place dans l’entrejeu de West Brom’. Il est resté en place jusqu’à la 53e minute, remplacé par James Morrison.

WBA s’est fait peur avant la pause, encaissant à la 41e minute, avant de marquer avant la mi-temps puis à la sortie des vestiaires, via Phillips et Robson-Kanu, qui tenait une place de titulaire pour la première fois depuis 2013. La carte rouge de van Dijk, du côté de Southampton, donnait finalement la victoire à West Bromwich, désormais 8e avec 26 pts, devant Southampton (9e avec 24 pts).