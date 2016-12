Montigny-le-Tilleul: l'Hôpital Vésale se modernise

« Même si elles représentent de nouvelles contraintes, les dernières contractions budgétaires imposées par le fédéral, qui coûteront entre 3 et 5 millions à l’ISPPC, ne remettent pas en cause notre développement stratégique hospitalier. Nous restons fidèles à nos principes : complémentarité entre nos différents sites et proximité avec nos patients », insistent à l’unisson Laurent Lévêque, administrateur général de l’ISPPC et Philippe Lejeune, directeur général des hôpitaux. Et on retrouve ce même credo dans le fonctionnement en réseau hospitalier que pratique le CHU de Charleroi depuis plusieurs années déjà. Il collabore ainsi, sur le mode complémentaire, avec Tivoli à La Louvière et Ambroise Paré à Mons dans le cadre d’un groupement d’hôpitaux. Un même fil conducteur le lie aussi à Érasme, Bordet ou encore l’Hôpital des enfants.

Voilà donc pour le cadre général. Après avoir mis sur orbite le CHU Marie Curie voici deux ans, l’ISPPC continue de soigner ses structures trentenaires que sont l’Hôpital A.Vésale et l’Hôpital Léonard de Vinci.

Sur le site de Montigny-le-Tilleul, Vésale poursuit sa modernisation.