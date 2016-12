Un premier tour mitigé pour les Espoirs du Sporting Charleroi

Le premier tour du championnat des Espoirs a pris fin il y a dix jours et c’est donc déjà l’heure du bilan pour les troupes d’Olivier Defresne. Et si plusieurs motifs de satisfaction existent, le coach se montre malgré tout déçu de ne pas avoir pu accrocher une place dans le top 8.

Une onzième place, trois petites victoires et quatorze buts marqués seulement : sur un plan purement comptable, le bilan des quinze premiers matches des Zébrions n’est guère réjouissant. Pourtant, les hommes d’Olivier Defresne, qui, à l’image de leurs aînés, ont souvent payé leur manque d’efficacité, n’ont pas à rougir de leur première moitié de saison, eux qui ont parfois montré de jolies choses face aux ténors de la série. « Notre objectif était de terminer dans les huit premiers pour disputer les playoffs 1 et nous sommes donc un peu déçus mais nous savons que ce championnat n’est pas représentatif, certains entraîneurs faisant redescendre de nombreux pros chez les Espoirs », analyse celui qui occupe le poste de T1 des Espoirs carolos depuis deux ans et demi.