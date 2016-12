Axel Witsel fait fondre la Chine: le club de Villas-Boas lui fait une nouvelle offre monstre

La Chine tourne autour des Diables rouges. Pendant l’Euro, un club de Shanghai rêvait même de réaliser le «hat-trick» avec Fellaini, Witsel et Wilmots! Axel Witsel aurait même reçu une proposition de 10 millions d’euros par saison. Si Fellaini et Wilmots n’ont plus trop la cote en Extrême-Orient, le joueur du Zenit y bénéficie toujours d’un sponsor de choix avec André Villas-Boas, qui était encore son entraîneur en juin dernier à Saint-Pétersbourg.

Mais l’intérêt du club en question, Shanghai SIPG, risque surtout de plomber le plan de carrière de Witsel. Le milieu de terrain n’a qu’un souhait: rejoindre dans les prochains jours la Juventus avec laquelle il s’est déjà entendu sur un contrat de 4 ans et 24 millions au total. Or, le Zenit, qui avait déjà incroyablement fait capoter l’affaire à quelques heures de la fin du mercato estival, n’a pas encore accueilli favorablement l’offre des Italiens, soit 6 millions €, en réclamant 4 de plus. Plus de 50%!

Dix millions pour un joueur en fin de contrat en juin prochain, et donc gratuit (de surcroît le championnat en Russie ne reprend qu’en mars), c’est beaucoup. Mais pas encore assez pour Shanghai qui, selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, propose 20 millions d’euros pour le transfert ainsi qu’un salaire annuel de 10 millions d’euros pour le joueur belge. Bref, la proposition est alléchante. Mais sportivement parlant, Witsel accepterait-il de jouer dans un championnat encore peu réputé pour son niveau footballistique ? Réponse dans les prochaines semaines.