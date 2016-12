Deux trains à grande vitesse avec des centaines de personnes à bord bloqués à Hal à cause du givre

Un Eurostar vers Londres et un TGV pour Strasbourg ont été bloqués à proximité de Hal (Brabant flamand) vendredi matin, en raison de la présence de givre sur des caténaires, indique le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel.

Des trajets de dégivrage avaient été effectués durant la nuit, mais cela n’a pas suffi, explique Infrabel, précisant que les trains à grande vitesse sont particulièrement sensibles au givre.

L’Eurostar, avec 300 personnes à bord, et le TGV avaient démarré de Bruxelles-Midi. Une déviation a été prévue via Hal, Enghien et Silly, où le réseau à grande vitesse peut être rejoint.