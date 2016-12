7 crimes de sang à Charleroi en 2016

Crapuleuse, sordide, gratuite, sauvage, bestiale. On n’a que l’embarras du choix pour qualifier l’équipée menée début novembre par quatre jeunes pour… voler la camionnette d’un de leurs potes. Nicolas El Mjaidri, 24 ans, a été tué pour quelques euros et un véhicule devenu invendable parce qu’ils avaient vidé l’extincteur dans l’habitacle ! 2016 n’a pas été -heureusement- une année extrêmement riche en termes de crimes de sang, mais celui-ci dépasse l’entendement. Retour sur les crimes de sang de cette année 2016 chez nous.

Sur l’échelle de la violence gratuite et de la méchanceté débile, le crime de Lodelinsart atteint des sommets dignes d’Orange Mécanique. L’intelligence en moins.

Nicolas El Mjaidri, 24 ans, est retrouvé mort dans un hangar de la rue de la Station à Lodelinsart le 8 novembre : son corps, emballé dans une couette, était dissimulé sous une planche. Le jeune homme, un gentil garçon sans histoire, a été massacré à coups de marteau, étouffé à l’aide d’un foulard et finalement pendu à une poutrelle trois jours plus tôt, le 5 novembre 2016… Une véritable exécution commise par des jeunes de son âge et de son entourage. Très rapidement, les enquêteurs de la police judiciaire fédérale interpellent Alexandre Devos et Jean-Marie Demeure. Deux jours plus tard, c’est au tour de Jason Saume et de Martin Prince d’être placés sous mandat d’arrêt pour assassinat.