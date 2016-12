Feux d'artifice: il faut une autorisation dans la région de Charleroi!

Dans quelques jours, nous serons en 2017 ! De quoi faire la fête et aussi… tirer des feux d’artifice dans son jardin. Sauf que, c’est purement et simplement interdit ! La plupart des règlements communaux stipulent qu’il faut une autorisation. Celle-ci doit être demandée plusieurs jours au préalable et signée par le bourgmestre. Autorisations que beaucoup n’ont pas…

5, 4, 3, 2, 1, 0… Bonne année ! 2017 approche à grands pas et beaucoup se préparent à fêter l’an neuf comme il se doit. Depuis plusieurs années, les feux d’artifice sont à la mode et vendus un peu partout. Beaucoup de privés deviennent des artificiers d’un soir pour faire briller les yeux de leurs proches. Un beau tableau… Interdit ! « Le règlement de police indique que sans autorisation préalable et écrite du bourgmestre, on ne peut tirer de feux d’artifice », indique-t-on à la Ville de Charleroi, « cela vaut donc pour tout le monde : manifestation privée ou publique. »