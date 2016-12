Presles: deux personnes âgées agressées chez elles

Les fêtes de Noël n’apportent malheureusement pas paix et joie dans les cœurs de chacun. La violence est toujours bien présente… Et deux personnes âgées de Presles (Aiseau-Presles) en ont malheureusement fait les frais.

Une violente agression a eu lieu dans une habitation de la place Belle-Vue, ce mercredi vers 20h45. Les deux victimes se trouvaient tranquillement dans leur salon lorsqu’elles ont entendu du bruit provenant de leur cuisine. Un bruit évidemment suspect à cette heure tardive. Une des deux victimes décide donc d’aller voir ce qu’il se passe. Là, elle tombe nez à nez avec des individus qui se trouvent derrière la fenêtre. Lorsque ces derniers voient la victime, ils décident alors de briser la vitre et d’entrer dans le domicile. Ils sont quatre en tout, cagoulés et gantés.

Ils vont prendre à partie la première victime et la pousser dans un fauteuil. Ils vont la bâillonner à l’aide d’un tissu qui sentait l’alcool, rapporte le parquet de Charleroi. La scène aurait pu s’arrêter là, mais non. Les individus s’en prennent directement à la victime et lui donnent des coups de poing au visage et dans la poitrine. Un des auteurs va se diriger vers la deuxième victime, l’épouse, et va aussi lui donner des coups de poing. Les autres individus vont en profiter pour fouiller les meubles.