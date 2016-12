La Ville de Charleroi achète du matériel sportif pour 120.000€

À vos bonnes résolutions, l’an 2017 sera sportif ! En effet, 2016 se referme sur une bonne nouvelle pour tous les pratiquants du sport à Charleroi. Le dernier Collège de l’année vient d’attribuer un marché relatif à l’acquisition de matériel et d’équipements sportifs pour un budget total de quelque 120.000€.

Ce montant important couvre aussi bien le matériel des complexes sportifs (tapis de gym, de judo…) que du matériel pour la pratique du volley-ball, du badminton, des panneaux de baskets et des mini goals pour enfants.

Nos piscines communales ne sont pas en reste puisque le marché comprend aussi des mannequins de sauvetage, des ceintures de natation, des brassards, sans oublier du matériel de psychomotricité.

Ce marché s’étend enfin aux PEPS (Plaines éducatives de proximité saisonnières) et à l’Hôtel de Police.

« Nos complexes sportifs et nos piscines reçoivent de beaux cadeaux de fin d’année de la part de mes collègues du Collège Communal et de moi-même. Des présents qui raviront sans nul doute les nombreux sportifs et sportives carolos qui, au lendemain des fêtes, auront pris de bonnes résolutions pour ce début d’année », s’est félicité Philippe Van Cauwenberghe, échevin des Sports.