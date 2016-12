La Ville de Charleroi a fait l'acquisition de 78 parkings vélo

À l’initiative du Bourgmestre en titre, Paul Magnette, et de l’échevin des Travaux, Éric Goffart, le Collège communal a décidé d’attribuer un marché d’acquisition et de pose de 78 parkings vélos pour un montant de 26.601 euros.

Ce nouveau marché va permettre de poursuivre la mise en œuvre du volet cyclable du plan communal de mobilité (PCM) qui prévoit l’élargissement de l’espace de stationnement pour les vélos.

« En 2016, nous avons déjà pourvu le centre-ville de 65 nouveaux arceaux d’arrimage répartis sur 12 sites. Ce faisant, nous avons doublé la capacité de stationnement vélo dans l’intraring », indique le Bourgmestre. « La logique voulait que les suivants soient progressivement installés sur les quatre autres districts afin de couvrir tout le territoire de la Ville de Charleroi », a-t-il ajouté.

« La division de la Voirie et de la Mobilité a réalisé une étude pour l’acquisition et le placement de parkings pour vélos afin de fournir aux cyclistes des stationnements pour vélos confortables et sécurisés situés dans ou à proximité immédiate des lieux d’intérêt », précise l’échevin des Travaux, Éric Goffart.

Les dispositifs sont équipés d’ancrages en fourreau qui permettent un entretien plus simple des arceaux. Des 78 arceaux qui font l’objet du marché, 50 seront installés aux endroits suivants : la maison citoyenne de Gosselies (Centre civique) à la rue Junius Massaux, la maison citoyenne de Marchienne-au-Pont à la place Kennedy, la maison citoyenne de Marcinelle sur l’avenue Mascaux, la maison communale de Jumet à la place du Chef lieu, la maison communale de Roux à la place Ferrer, à l’Hôtel de Police au boulevard P. Mayence à Charleroi, au bureau de police de l’allée E. à Marcinelle, au CEME de la rue des Français à Dampremy, et enfin, à la maison médicale de la place Francisco Ferrer 2 à Ransart. Le solde de 28 unités, en réserve, permettra ultérieurement de garnir d’autres emplacements ou de procéder au remplacement d’éventuels arceaux endommagés.