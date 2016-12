Courcelles a programmé 77 chantiers en 2017

Après le compte 2015, voici le budget 2017. Un budget à l’équilibre à l’exercice propre, sans augmentation, ni nouvelles taxes. Et, 77 grands chantiers à mener ! Voilà pour les grands traits. « Nous repartons sur une base saine et une situation comptable qui correspond à la réalité », insiste Hugues Neirynck, l’échevin des Finances.

Quelques repères chiffrés pour poser le décor.

Au service ordinaire, les recettes s’élèvent à 39.082.632 €. On pointera une augmentation de la dotation du Fonds des communes (9,8 millions d’euros) ainsi que des additionnels sur l’IPP (7,7 millions d’euros) et sur le précompte immobilier (5,2 millions d’euros). Par contre, les dividendes prévus par Igretec et Brutélé font, eux, le plongeon. « Il est important de préciser que les taxes ne seront pas augmentées. Il n’y en aura pas de nouvelles non plus », insiste Hugues Neirynck.