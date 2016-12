Il pleut dans la petite école des Haies… depuis 2012!

A.W.

La toiture et les corniches de l’école primaire et maternelle des Haies à Mont-sur-Marchienne sont en très piteux état. C’est simple : il pleut dans les classes. Sans parler du plafond de la salle de gym qui s’est effondré. Et la situation dure depuis 2012. L’association des parents d’élèves de l’école n’a cessé d’avertir la Ville de Charleroi qui parle, elle, de 2018 pour les travaux…