Stress, fatigue, alcool, festins: attention, les fêtes de fin d'année sont propices aux crises cardiaques

Alison Vlt.

Entre Noël et Nouvel An, un événement vient jouer les trouble-fête dans de nombreuses familles dans le monde : la crise cardiaque. Deux études, une australienne et l’autre américaine, confirment que le nombre de décès liés à ces attaques augmente sensiblement pendant les fêtes de fin d’année en Amérique du Nord et en Europe.