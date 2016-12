Alstom Charleroi embarque à bord du métro de Hong Kong. Et recrute!

Alstom signe ici le système de signalisation, les voies, l’électrification des lignes aériennes ainsi que les systèmes de traction et TCMS de 30 voitures de métro. Alstom Hong Kong s’est chargé de la gestion globale des trois contrats. Le site Alstom de Saint-Ouen (France), le site de Bangalore (Inde) et la coentreprise CASCO en Chine ont fourni le système de signalisation. Charleroi a aussi apporté sa pierre à l’édifice. Le site carolo et Shanghai Alstom Transport Electrical Equipment, ont produit les systèmes de traction qui intègrent la traction, les convertisseurs auxiliaires et les TCMS. En tant que centre de compétences des systèmes de traction pour le Groupe, Alstom Charleroi a fourni le software de contrôle pour le système de traction et certains équipements, ainsi que le support pour les tests et la validation des systèmes.

Pour ses projets de signalisation et de traction, Alstom Charleroi recrute 40 collaborateurs avec un profil technique hautement qualifié. À bon entendeur…