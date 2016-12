Ham-sur-Heure/Nalinnes: les Italiens croyaient que le cannabis était légal, libérés sous caution...

Francesco, Paolo et Veronica ont été arrêtés la semaine dernière. Arrivés d’Italie et désireux de s’établir, au moins à temps partiel en Belgique, ils cultivaient une centaine de plants de cannabis dans leur habitation... persuadés que c’était « toléré » chez nous. Après quelques jours de détention préventive, ils vont être libérés sous caution.

AN.D.

C’est une histoire qui sent le cannabis mais aussi la naïveté à plein nez… On l’a déjà évoquée la semaine dernière. La mésaventure concerne trois Italiens qui « pensaient que la culture du cannabis était, si pas légale, du moins tolérée en Belgique à certaines conditions ». C’est du moins ce que leur avaient fait miroiter des trafiquants, en Italie, pour les inciter à s’occuper d’une plantation… « Ils pensaient participer à une sorte de coopérative, de Cannabis social Club, où chaque sociétaire possède un plant, même si ceux-ci sont rassemblés à un endroit pour des raisons de facilité », précise Me Régis Brocca, qui défend l’un des trois protagonistes.