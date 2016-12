2016, l'année où Charleroi a été frappée par le terrorisme: deux policières attaquées à la machette

Le 6 août 2016 à 16 heures. Pour les Carolos en général et les policiers en particulier, cette date et cette heure restent gravées d’une pierre noire. C’est le moment où Khaled Babouri, un Algérien de 33 ans en séjour illégal, a sorti une machette de son sac pour attaquer sauvagement deux policières devant le tour de police. Il a crié Allah Akbar, un grand sourire aux lèvres, avant d’être abattu de 5 balles… Ce jour-là, le mot « terrorisme » a pris un sens nouveau à Charleroi !

Les flics carolos se souviennent tous de ce qu’ils faisaient ce jour-là : « On allait en sécurisation sur un match de foot quand on a entendu ça sur les ondes de la police. On était atterrés bien sûr, très inquiets pour nos collègues, mais quelque part, on s’attendait à ce qu’il se passe quelque chose » se souvient l’un d’entre eux.

à la machette

C’était un samedi. La tour de police était déjà sécurisée. Depuis les attentats de Paris et ceux de Bruxelles. Il fallait déjà « montrer patte blanche » pour parvenir au pied de la tour bleue, désormais emblématique dans le paysage carolo.

Khaled Babouri a suivi le parcours prévu. Près des policières, il a obéi aux injonctions : il a déposé son sac de sport au sol et entrepris d’en extirper quelque chose. Ses documents d’identité ? L’une des policières s’est avancée pour jeter un œil. C’est une machette dotée d’une lame de 50 cm qu’il a sortie de son sac. Puis, avec un large geste en croix, il a frappé droit devant lui.

Allah Akbar

Allah Akbar. L’homme sourit. Hakima tombe au sol, blessée au visage. Elle n’a eu que le temps de se baisser pour éviter la décapitation. Corinne est touchée ensuite. Malgré ses blessures, Hakima soulève son arme et tire. Une autre policière aussi. L’homme tombe au sol, touché de 5 balles. Puis demande si quelqu’un va l’aider…

Khaled Babouri est mort. L’homme était en séjour illégal en Belgique depuis au moins 2012. Jusque-là, il n’avait pas eu d’ennuis judiciaires. Juste deux ordres de quitter le territoire qu’il avait tenté de contrer par une demande d’aide médicale, expliquant qu’il souffrait d’épilepsie. Il ne figurait sur aucune liste d’illégaux dangereux susceptibles de passer à l’action. Alors, qui a radicalisé ce pauvre type ? Une enquête est en cours.

que deviennent-elles ?

Cinq mois après les faits, aucune des deux victimes de cette attaque n’a encore pu reprendre le travail. Corinne, en date du 26 décembre, ne souhaitait toujours pas s’exprimer, cinq mois après l’attentat dont elle avait été victime, avec sa collègue Hakima, au pied de l’hôtel de police de Charleroi. « Nous transitons toujours d’hôpital en hôpital », confie son compagnon, qui ne voudra pas en dire plus.

Du côté d’Hakima, il semble que la situation s’améliore pas à pas, comme nous le confie sa belle-sœur, avant de se retrancher derrière son devoir de réserve…