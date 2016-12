Clinton Mata (SC Charleroi): «Je ne peux pas promettre de rester»

L’excellente prestation de Clinton Mata lundi soir contre Anderlecht était-elle sa dernière sous la vareuse carolo ? Déjà convoité l’été dernier, l’Angolais est a priori l’unique titulaire indiscutable de Mazzù susceptible d’aller voir ailleurs cet hiver, lui dont la valeur marchande a grimpé en flèche depuis le début de saison. Le retour de Stergos Marinos – dont l’absence après une opération au talon avait permis à Mata d’exploser – pourrait en effet pousser la direction à envisager un départ si une offre satisfaisant toutes les parties arrivait sur la table dans les jours ou semaines à venir.

« Je ne peux pas promettre que je serai encore là fin janvier », avouait d’ailleurs le principal intéressé lundi soir. « J’ai un contrat qui me lie au club pour les cinq prochaines années et je ne me concentre donc que sur mes prestations mais on ne sait jamais ce qui peut arriver en football. »