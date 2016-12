Anderlecht songe à Christian Kabasele pour renforcer sa défense

Le club bruxellois continue de songer au prochain mercato et lorgne du côté de l’Angleterre.

Parti l’été dernier de Genk pour Watford pour la rondelette somme de 10 millions d’euros, le défenseur belge Christian Kabasele pourrait bientôt faire son retour en Belgique vu le peu de temps de jeu reçu en Premier League (seulement sept apparitions en cinq mois). Selon nos confrères du quotidien flamand Het Nieuwsblad, le Sporting Anderlecht serait sur la piste de Kabasele pour renforcer sa défense.

Kara va en effet partir pour la Coupe d’Afrique des Nations en janvier et Olivier Deschacht semble toujours en délicatesse avec l’entraîneur René Weiler : il ne reste du coup qu’Uros Spajic et Bram Nuytinck pour assurer l’arrière-garde des Mauves lors de la deuxième partie de saison. Anderlecht cherche donc du renfort et Christian Kabasele ferait partie des plans du club bruxellois.

Le mercato hivernal s’annonce donc particulièrement animé au Parc Astrid. Le club cherche également un attaquant ainsi qu’un nouveau gardien.