Charleroi: quarante réparations par jour à la Sambrienne

Du côté de la Sambrienne, le président de l’ensemble de logements sociaux, Hicham Imane, se montre plutôt surpris d’une telle situation.

« Nous essayons justement d’être plus qu’attentifs à ce genre de problématique », confie-t-il d’emblée. « Nous veillons à ce qu’aucun locataire ne soit privé de chauffage. Ce poste a d’ailleurs été l’un des premiers auxquels nous nous sommes attelés, dès que la Sambrienne a été fondée. Au total, plus de 90 % du patrimoine « chauffage » a d’ailleurs été remplacé. Bien sûr, des couacs existent encore, hélas. Mais que cette personne se retrouve privée de chauffage durant une dizaine de jours, c’est inconcevable… »

Et de rappeler, dans la foulée, que la Sambrienne a instauré un système de garde en permanence pour, précisément, ce genre d’aléas : « Six hommes sont disponibles, non-stop, pour parer à ce type de réparations. Mais le service technique proprement dit regroupe plus de 80 personnes, où tous les corps de métiers sont représentés. » Car avec un parc plus de 10.000 logements, et même avec des investissements destinés aux rénovations, les failles techniques apparaissent toujours.