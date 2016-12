La crise couve au Standard après le nul contre Saint-Trond (2-2): "Trebel ne va pas quitter le club"

Les regards étaient noirs, ce mardi soir au Stayen, dans le camp du Standard : alors que les Rouches menaient 0-1 à onze contre dix suite à l’exclusion de Bagayoko du côté trudonnaire, les hommes d’Aleksandar Jankovic ont perdu pied après l’égalisation venue de Ceballos, avec une exclusion pour Laifis et un match fou conclu sur un nul qui n’arrange pas le Standard (2-2).

L’un des faits marquants de cette rencontre reste le geste d’Adrien Trebel après son but d’ouverture à la sortie des vestiaires. Ou plutôt le non-geste du Français. Privé du brassard de capitaine avant la rencontre, au profit d’Alexander Scholz, Trebel est apparu stoïque, ne souhaitant pas célébrer son but qui a pourtant délivré ses équipiers.

Jankovic : « Aucun problème avec Trebel »

Et après la rencontre, le joueur n’a pas souhaité répondre aux questions de Vincenzo Ciuro pour Proximus 11. La confirmation que la crise s’installe entre le médian et l’entraîneur Aleksandar Jankovic. Le coach affirme pour sa part que cette décision de changer de capitaine n’a aucune incidence sur l’avenir de Trebel au Standard : « Trebel ? J’étais content qu’il marque. Il a bien débloqué le match mais on aurait dû faire plus. Adrien a très bien joué aujourd’hui », a-t-il confié au micro de Proximus 11.

Chez nos confrères flamands de Play Sports, il relance : « Trebel est un joueur du top et est important pour nous. Le Standard a besoin de leaders et je vais donner plus de responsabilités à Scholz. Je n’ai pas de problème avec Trebel. Nous avons eu une discussion dans le vestiaire et il n’y a pas de problème. Mon choix de prendre Scholz est logique ».

Scholz, lui-même, affirme que l’avenir de Trebel n’est pas menacé : « Va-t-il quitter le club ? Non, pas du tout », a-t-il confié sur Play Sports. « Il a joué un bon match et a marqué un but fantastique ».