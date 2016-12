Une année riche en émotions et en succès pour Debjani

S’il y a un sportif carolo qui s’est distingué cette année, c’est Ismael Debjani. Bien entendu il a gagné quelques épreuves locales telles que la Portelette mais il a aussi amélioré ses performances sur piste et participé au Mémorial Van Damme…

C’est au cœur des festivités de Noël que nous rencontrons Ismaël pour dresser avec lui le bilan de sa saison. Il vient de signer une belle victoire à l’Iris Cup de Bruxelles, course qui le boudait jusque-là : « Je ne l’aime pas en réalité », dit-il en souriant. « C’est un parcours difficile, très vallonné. Je peux même dire que je la détestais mais maintenant, je l’aime un peu mieux ! » Le cross n’est pas la discipline de prédilection d’Ismaël. « Ça demande une préparation plus spécifique, puis c’est un peu plus dangereux mais il faut pouvoir sortir de sa zone de confort aussi ! » Mais mine de rien, Ismaël a quand même remporté le championnat LBFA de cross court en 2016…

Le Carolo préfère la piste. En réalité, au début, il ne préférait rien du tout car l’éducateur s’est mis à courir à 19 ans : « Oui, c’est très tard », dit-il presqu’en s’excusant. « Un sportif arrive à maturité vers 28-29 ans donc je dois vite rattraper mon retard puisque j’en ai 26… Ou je dois tenir plus longtemps ! » En tous cas, l’idée de devenir sportif professionnel n’a jamais réellement fait partie de ses ambitions personnelles : « C’est venu petit à petit. Avant, je faisais uniquement les 10 Miles et encore, en vrai touriste ! Je trouvais ça con de courir même. J’ai privilégié mes études et maintenant le stade est ma deuxième maison ! »

Retrouvez l’intégralité de l’article dans notre édition de ce mercredi 28 décembre ou sur charleroi.lanouvellegazette.be