Liverpool-Stoke City (4-1): Mignolet et Origi restent au contact de Chelsea avant le choc contre Manchester City

Liverpool, deuxième de la Premier League, dépasse Manchester City grâce à ce large succès et revient à six points du leader, Chelsea.

Après le large succès de Chelsea contre Bournemouth (3-0) et celui de Manchester City contre Hull City (0-3), le troisième membre du podium de la Premier League avait la pression. Liverpool devait en effet trouver le succès afin de rester à six points de Chelsea d’ici la prochaine journée du Nouvel an.

Pour l’occasion, Jürgen Klopp alignait ainsi Simon Mignolet dans les buts alors que Divock Origi était titulaire en pointe. Le premier but venait toutefois de Walters qui, de la tête, récupérait un centre de la gauche à la 13e minute pour tromper Mignolet dans un angle quasiment impossible (0-1).

Les Reds dominaient toutefois la suite de la rencontre mais ne parvenaient pas à concrétiser dans le rectangle. Jusqu’à cette double frappe de Lallana à l’entrée du rectangle, d’abord contré par la défense de Stoke avant de tromper le portier adverse (1-1 à la 35e minute). Firmino s’occupait ensuite de donner l’avantage aux hommes de Klopp juste avant la pause via une frappe croisée dans la défense de Stoke (2-1).

En deuxième période, Liverpool continuait de mettre la pression et cela menait finalement à l’heure de jeu à un auto-but d’Imbula devant son gardien, alors que Mane tentait de mettre la balle dans les filets adverses (3-1). Dix minutes plus tard, Sturridge, qui venait de rentrer à la place d’Origi, profitait d’une passe en retrait grotesque de Stoke City pour aller marquer le quatrième but des Reds (4-1).

Cette démonstration de force permet ainsi aux Reds de reprendre la deuxième place de la Premier League, à six points de Chelsea. Les Blues affronteront, le 31 décembre prochain, Stoke City, justement, alors que Liverpool devra faire face à… Manchester City, pour le choc de la Saint-Sylvestre !