Chelsea est-il déjà promis au titre de champion d'Angleterre? "Cela sera difficile de revenir", dit Guardiola

Après seulement dix-huit journées de championnat outre-Manche, Chelsea semble parti pour réaliser une saison exceptionnelle. Avec douze victoires consécutives en championnat, les hommes d’Antonio Conte s’offrent logiquement la tête de la Premier League avec 46 points, soit sept de plus que Manchester City et provisoirement neuf de plus que Liverpool. Bref, les Blues sont solidement ancrés au sommet du foot anglais.

Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, se veut ainsi réaliste quant à la lutte qui s’annonce en tête de ce classement. « Nous avons joué sept matches de plus que Chelsea, c’est pour cela qu’il sera difficile de revenir », a-t-il confirmé après le succès de sa formation contre Hull City (0-3), ce lundi. « Liverpool était si proche du titre il y a quelque temps car ils n’avaient qu’un match à disputer par semaine et l’année dernière, pour Leicester, c’était la même chose. Cette fois, Chelsea et Liverpool sont ceux qui bénéficient de ce calendrier ».

La Ligue des Champions ou l’Europa League dans les pattes

En effet, Chelsea et Liverpool ont manqué une qualification pour une compétition européenne la saison dernière, leur permettant ainsi de ne jouer « que » le championnat et la Coupe d’Angleterre, au contraire de Manchester City, Arsenal ou Tottenham, qui auront encore la Ligue des Champions ou l’Europa League dans les pattes dès la fin de la trêve hivernale.

Et selon le dernier Euro Club Index, qui réalise des statistiques sur les plus grands championnats européens, les chances de Chelsea de devenir champion d’Angleterre ont grimpé à 64,5 % suite à sa dernière victoire contre Bournemouth (3-0), contre 14,8 % pour Manchester City ou encore 9,3 % pour Liverpool (avant son match de ce mardi contre Stoke City).

« Mais le football reste imprévisible », affirme encore Guardiola. « Nous devons absolument tout faire pour être présent. Parfois, quand vous croyez que quelque chose est terminé, ça ne l’est finalement pas. Tout ce que nous devons faire, c’est de gagner chaque match et voir si c’est suffisant pour la suite ». La lutte s’annonce donc particulièrement ardue, cette saison, en Angleterre.